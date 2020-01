(Görüntülü Haber) Yıldırım: Komşumuzun Ege'de cinlik yapıp kaya parçaları için heveslenmesi büyük yanlış olur

Gurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE-KIRKLARELİ, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Edirne\'de Yunanistan\'a Ege\'deki adalar ve kayalıklarla ilgili mesaj vererek, \"Ege\'de anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları için, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimsenin toprağında, yurdunda gözümüz yok. Ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini de biliriz\" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Edirne ve Kırklareli\'de düzenlediği il kongrelerine katıldı. Yoğun yağmur yağışının bulunduğu Edirne\'de, kongre Mimar Sinan Spor Salonu\'nda yapıldı. Yağmur altında salona girmek için bekleyen partililerin bazıları davul-zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına Edirne\'nin Türkiye\'nin dünyaya açılan vitrini olduğunu belirterek, şöyle dedi:



\"Edirne; bizim dünyaya açılan şehrimiz, vitrinimiz. Edirne Kudüs\'ün kardeşi. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Kudüs ile ilgili bazı gelişmeler oldu. Amerikan Başkanı çıktı dedi ki; \'Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan ettim\'. Ne oldu? \'Ben yaptım oldu\' demekle oluyor mu? Olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi ?;\'Senin kararını tanımıyoruz\' dedi. Ve bütün Müslüman ülkeler, aklı selim olan dünyadaki bütün ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti. Yıllardan beri devam eden Filistinliler\'in haklı davasına hem Hristiyan alemi hem de Müslüman alem kısacası insanlık sahip çıktı. Bugün inşallah yakın gelecekte Doğu Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olduğu Filistin devletini bütün dünya tanıyacak. Böylece bu sorun da ortadan kalkmış olacak.\"



\"MİLLİ MENFAATLERİMİZE AYKIRI GELİŞMEDE GEREKENİ YAPARIZ\"



Türkiye\'nin amacının belli olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:



\"Türkiye bölgede istikrar, kardeşlik, barış istiyor. Kimseyle alıp veremediğimiz bir şey yok. Bakın dün iyi bir haber geldi. Amerika ile aramızda devam eden vize gerginliği de nihayet tatlıya bağlandı. Böylece Amerika ve Türkiye\'de vize kısıtlamaları kaldırıldı. İlişkiler normalleşme yönünde bir adım daha ileri taşındı. İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin tartışmanın, çatışmanın, tarafı olmayacağız dedik. Dostluklarımızı artıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız dedik. Bunun için de hem Suriye\'de hem Filistin\'de dünyanın neresinde bir anlaşmazlık, kargaşa varsa Türkiye bütün gücüyle orada. Ancak herkesin şurayı bilmesi lazım, Türkiye\'nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa orada da gereken neyse onu yaparız, dik dururuz. Gençler biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz bunu böyle bilin.\"



YUNANİSTAN\'A ADALAR MESAJI



Başbakan Yıldırım, Edirne\'den Yunanistan\'a Ege\'deki adalarla ilgili mesaj vererek, şunları söyledi:



\"Biliyorsunuz Ege Denizi bizim Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizidir. Ancak zaman zaman iç siyaset sebebiyle çatlak sesler geliyor. Efendim adalarla ilgili, kıta, hava sahasıyla ilgili. Bakın Türkiye büyük bir ülke. Türkiye\'nin geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Bu medeniyetin devamında Türkiye Cumhuriyeti. Ege\'de olsun, Doğu\'da olsun, Güneydoğu\'da olsun. Tek bir çakıl taşını bile kimseye vermem bu böyle bilinsin. Onun için Ege\'de anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları için, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimsenin toprağında, yurdunda gözümüz yok ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini de biliriz. Bu kadar basit. Türkiye\'ye o bakımdan gerilime sokmak ve bu Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik kışkırtıcı hareketlerden komşularımızın uzak durmasını tavsiye ederiz. Kendi yararları için bunun daha doğru olacağını ifade etmek istiyorum.\"



KILIÇDAROĞLU\'NA: BELEDİYELERİ SUYU 1 LİRAYA İNDİRSİN



Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"İç siyasette de maalesef ülke için, ülke geleceği için ortaya bir siyaset koyamayan ana muhalefet partisi tüm hızıyla popülizm yapmaya devam ediyor. Efendim Edirne\'ye geldi ne dedi \'mazotu 1 lira yapacağım\' dedi ne zaman 7 Kasım\'dan önce, 1 Kasım\'dan önce Edirneliler, Trakyalılar inandı mı? İktidar yaptı mı? Yapmadı, sen önce mazotu 1 lira yapacağına şu sahip olduğu belediyelere söyle de suyu 3.5-4 liradan 1 liraya indirsinler, ondan sonra gel. Allah\'ın suyunu 4 liraya sattıracağına önce onu bir indir de Edirne sana inansın, Kırklareli sana inansın, Tekirdağ sana inansın. Şimdi bu öyle bol keseden atıyor ya, aklına geleni söylüyor nasılsa sırtında yumurta küfesi yok. Rahmetli babaannemin lafı aklıma geliyor. Böyle bol keseden atıp tutanları anlatanları, dinlerdi mekanı cennet olsun. Sessiz sessiz dinler sonunda derdi ki \'Üfle, üfle evladım kaval elin yel Allah\'ın\'. Bunun ki o hesap, kaval elin yel Allah\'ın üfle babam üfle. Hadi Allah selamet versin Kılıçdaroğlu.\"



\'2019\'DA YİNE KARŞIMIZA GELECEKLER\'



Ülkede darbelerin artık tarihe karıştığını söyleyen Yıldırım, \"Bu ne demektir? Artık kapalı kapılar ardında hükümet pazarlıkları yok. Hükümet meydanda, sandıkta kuruluyor, sandıkta karar veriliyor. Siz karar vereceksiniz, millet karar verecek. Sizin adınıza başkaları karar vermeyecek. Böylece güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi Türkiye\'de başlıyor. Bu sene yüzde 11\'lere varan 3\'üncü çeyrekte bir büyüme gerçekleştirdiysek işte bu yeni sistemde de Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Milletimiz zenginleşmeye ve refahın artması devam edecek. Gençlerimiz bugün de gelecekte de Türkiye\'nin kaderinde söz sahibi olacak. Şimdi bu CHP 16 Nisan\'da gençlerin seçilmesine karşı çıktı. 18 yaşında belediye başkanı, milletvekili olur mu, bunlar daha çocuk dediler, meydanlarda bangır bangır gençlerimizin siyasete girmesinin karşısında kampanya yaptılar. 2019\'da yine karşımıza gelecekler. Benim sizden istediğim şu, \'O gün hani siyasete girmemizi istemiyordun şimdi niye geldin kardeşim. Hadi başka kapıya\' demeniz, sizden beklenen bu, size yakışan bu\" dedi.



\'BU KHK\'YA KARŞI DURMAK DARBECİLERE ÜMİT VERMEKTİR\'



Başbakan Yıldırım, 15 senedir millet için milletle beraber yürüdüklerini ifade ederek, \"Ana muhalefet partisi başkanı yine yürüyeceğim diye tutturdu, yollara düştü. Bir baktık bir yanında FETÖ\'cüler, diğer yanında da FETÖ\'cüler koluna girmiş. Buradan CHP\'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. 16 Nisan\'da beraber kazandık, Türkiye kazandı. 2019\'da da yine birlikte kazanalım, Türkiye kazansın. Geçtiğimiz günlerde bir KHK çıktı. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu sazı aldı eline. Sazın ayarı bozuk, akordu yok, Allah ne verdiyse çalıyor. Halbuki bu çıkarılan KHK nedir biliyor musunuz? 15 ve 16 Temmuz süresi içinde kimler bu darbeye karşı koydu? Devlette görevliler, polis, vatansever askerler, savcılar, hakimler velhasıl devlette çalışan ülkesini seven insanlar. Başka kim? Millet. Vatandaş o gece sokağa çıktı, alçaklara haddini bildirdi, darbe yapmaya çalışanlara millet darbeyi vurdu. Bu insanlarımıza o gün vatanseverlik yapan, demokrasiyi koruyan ve milli iradeyi yere düşürmeyen Cumhurbaşkanı\'nı, seçilmişini koruyan bu ülkenin insanını korumayacağız da kimi koruyacağız ey Kılıçdaroğlu, Darbecilerden yana mısın, milletten yana mısın, şunu bir bilsin millet. Bu yaptığınız en hafifinden şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor. Şehit yakınlarımızın üzüntüsüne sebep oluyor. Gazilerimizi maalesef rencide ediyorsunuz. Onun için bırakın bu vesayetçi anlayışı, milletimizin yanında olun. Bunu hiçbir yere çekmeyin. Bu iş darbeye karşı koyan, göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunun karşısında durmak darbecilere cesaret vermektir, darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak bu bayrağı, milleti sevmektir, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaktır. Olay bu kadar açık ve seçiktir\" dedi.



\'KILIÇDAROĞLU HOŞ KONUŞUYOR, BOŞ KONUŞUYOR\'



Hükümetlerinin yaptığı hizmetleri anlatan Yıldırım, \"Yani vatandaşa bir değil birden fazla bu KHK\'da müjde var. Bütün bunları görmeyip bir cümleden hareketle bu kadar büyük reformu karalamak, gölgelemek vatanseverlik değildir. Bütün bunları yaparken Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Cevabı siz verin. Hoş konuşuyor, boş konuşuyor. Ne Kılıçdaroğlu ne de onunla aynı gemide yol alanlara son KHK\'dan bir rant, ekmek çıkmaz. Bu madde darbenin bastırılmasıyla ilgili bir konudur ve mesele bu kadar basittir. 2017 senesini tamamlıyoruz. Güzel gelişmelerle tamamlıyoruz. Terörle mücadelede adeta destan yazdık. Yurdun her köşesinde yaz kış terörde gidilmeyen yer kalmadı. Dağları ve şehirleri bölücü terör örgütü mensuplarından temizledik, inlerine girdik, canlarına okuduk. Milletin birliğine, kardeşliğine göz açtırmadık, açtırmayacağız da. Herkes şunu bilmelidir; yolları böleriz Türkiye\'yi böldürmeyiz\" dedi.



HIZLI TREN MÜJDESİ



Edirne\'ye yaptıkları ve yapacakları yatırımları anlatan Yıldırım, \"Edirne\'ye hızlı tren geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 2018\'in ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece İstanbul-Edirne arası 1 saat 15 dakika, hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.