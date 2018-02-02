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(Görüntülü Haber) Yıkılmak üzere olan binadan ölümüne hurda topluyor

ÇORUM Belediyesi'nin 'kentsel Dönüşüm' projesini uygulamaya soktuğu, Suriyeli sığınmacıların çoğunlukta yaşadığı Devane Mahallesi'ndeki binaların yıkım çalışmaları sürüyor

02 Şubat 2018 18:23

ÇORUM Belediyesi\'nin \'kentsel Dönüşüm\' projesini uygulamaya soktuğu, Suriyeli sığınmacıların çoğunlukta yaşadığı Devane Mahallesi\'ndeki binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkımı yarım kalan binalarda Suriyeli ve Iraklı çocuklar tehlikeye aldırış etmeden hurda topluyor. Çorum Belediyesi\'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Devane bölgesinde yıkım çalışmalarını sürerken, 3-4 katlı bazı binaların yarım kalan yıkım çalışmaları büyük tehlike oluşturuyor. Yarısı yıkılan bir binanın enkazında büyük çoğunluğu Suriyeli ve Iraklı çocuklar hurda ve demir parçaları toplarken ölümle burun buruna geliyor. Binanın çatısından ve duvarlarından sarkan beton parçalarının altında gezen çocuklar, yıkılmak üzere olan binanın içerisine de girerek hurdacılara satmak üzere malzeme topluyor. Sığınmacı oldukları öğrenciler çocuklar, her an yıkılma tehlikesi olan binanın çevresinden ayrılmıyor. Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine zaman zaman olay yerine gelen polis ekipleri çocukları tehlikeli bölgeden uzaklaştırsa da polis gittikten sonra çocuklar yine enkaz halindeki binalardan hurda toplamayı sürdürüyor.

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