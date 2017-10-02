(Görüntülü Haber) Yeşilköy'de elma hasadı başladı

BURDUR/DHA BURDUR\'un meyve bahçesi olarak bilinen Tefenni İlçesi\'ne bağlı Yeşilköy\'de elma hasadı başladı. Yeşilköy\'de elma hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen programa Tefenni Kaymakamı İlker Eker, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay Darcan, Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veli Gökçen, Yeşilköy Muhtarı Abdurrahman Erkan ile köylüler katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Söğüt Beldesi\'nde domateste, Altınyayla İlçesi\'nde kültür mantarındaki markalaşmanın Yeşilköy\'de ise elmada görüldüğünü söyledi. Darcan, \"İlimizde üretilen her üç elmadan birisi bu köyden çıkıyor. Köylülerimize çok teşekkür ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak kendilerine her türlü teknik desteği sunuyoruz\" dedi. Kaymakam İlker Eker, Yeşilköy\'de 12 Temmuz tarihinde sebze meyve halinin açılışının yapıldığını hatırlatarak, \"Sebze meyve hali 248 bin liraya mal oldu. 2 ay önce yaklaşık 800 ton vişne ve 400 ton da kiraz yurt içi ve yurtdışındaki tüketicilerle buluşturularak ekonomimize katkı sağlandı. Yeşilköy\'de yıllık 4500- 5000 ton elma hasadı yapılıyor. Bu rakam ilçemizde üretilen elmanın yüzde 75\'ine tekabül ediyor. İl genelindeki üretimin ise yüzde 33\'ü Yeşilköy\'de. Kısa sürede Yeşilköy elmasının ticari marka olacağına inanıyorum\" diye konuştu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden ziraat mühendisi Mehmet Çetin, dünyada 75 milyon ton elma üretimi olduğunu, bunun 33 milyon tonunu Çin Halk Cumhuriyeti\'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Çetin, \"Ülkemiz 2.9 milyon ton ile elma üretiminde dünyada üçüncü sırada. Yeşilköy\'de 2300 dekar alanda elma üretimi yapılıyor ve 4500- 5000 ton civarında üretim yapılıyor\" dedi. Köy Muhtarı Abdurrahman Erkan, 2017 hasat döneminin üreticiler için hayırlı olmasını diledi. Üretici Ramazan Arık da bu yıl fiyatların iyi olduğunu belirterek, bodur elmanın 1.20 lira, diğerlerinin ise 1 liradan satıldığını söyledi. Daha sonra Kaymakam İlker Eker, ilk elmaları ağacından kopararak hasadı başlattı.