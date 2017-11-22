(Görüntülü Haber) Yeniköy'ün içme suyu sorununda sona gelindi

Bahattin ALBAYRAK KOÇARLI (Aydın), (DHA) AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Yeniköy Mahallesi\'nde içme suyu isale hattı çalışmaları yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'nun talimatıyla ASKİ ekipleri, en son 20 yıl önce su hattı yapılan Yeniköy Mahallesi\'nde çalışma başlattı. Yeniköy Mahallesi Muhtarı Yalçın Altındiş\'in sorunu Çerçioğlu\'na iletmesinin ardından başlayan çalışmada sona yaklaşıldığı belirtildi. Yapılan fizibilite ve akabinde vurulan sondajın ardından yaklaşık 2.5 aydır süren çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Çalışmaların bitmesiyle Yeniköy halkının musluklarından mangan, demir ve arsenik değerleri sıfıra yakın içme suyu akacağı kaydedildi. Muhtar Yalçın Altındiş, Yaklaşık 30 yıldan buyana çok büyük bir içme ve kullanma suyu problemimiz vardı. Başkanımız tüm muhtarlarımızla belediyede toplantı yaptığı zaman hepimize tek tek mahallemizin sorunlarını sordu. Bende bizim mahalle olarak çok büyük bir içme ve kullanma suyu sıkıntımız olduğunu ve bu konuda kendisinden bize destek olup, çare bulmasını söyledim. Başkan Çerçioğlu\'na bu durumu anlattıktan sonra kendisi bize ekipler gönderip su arama çalışması başlattı. 2-2.5 kilometre uzaklıkta olan Güdüşlü Mahallesi\'nin dağ kısmında daha önce belirlediğimiz bir yerde sondaj çalışması yaptık. Tahlili yapıldıktan sonra çok güzel bir suya ulaştık dedi. Büyük bir dertten kurtulacaklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'na teşekkür etti. Çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Muhtar Altındiş, Yapım çalışması 2.5 ayı buldu ama sona yaklaştık inşallah. Hat döşeme çalışmaları tamamlandığında 2 bin nüfuslu Yeniköy halkı kendilerine 100 yıl yetecek sağlıklı ve temiz suya kavuşmuş olacak. Bugün ben muhtar olarak kahveye her çıkışımda tüm insanlar merakla ve heyecanla sordukları ilk soru suyumuza ne zaman kavuşacağız diye konuştu.