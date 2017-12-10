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(Görüntülü Haber) Yenikapı'da "Kudüs"mitingi (2)

Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ- Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) SAADET Partisi öncülüğünde, çok sayıda kişinin katılımıyla Yenikapı'da "Kudüs İslam'ındır" mitingi düzenlendi

10 Aralık 2017 20:06

Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ- Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) SAADET Partisi öncülüğünde, çok sayıda kişinin katılımıyla Yenikapı\'da \"Kudüs İslam\'ındır\" mitingi düzenlendi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan ve sık sık tekbir getiren kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasını protesto etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri burada kürsüye çıkıp alandakilere hitap etti. TRUMP KUKLASI YAKTILAR Karamollaoğlu\'nun kürsüye çıktığı sırada gruptan bazıları Trump\'un kuklasını yaktı. \"SADECE FİLİSTİNLİLERİN MESELESİ DEĞİLDİR\" \"Bugün İstanbul\'da bu muhteşem meydandan yeryüzünün tüm mazlumları için küresel intifadanın meşalesini yakıyoruz\" diyen Temel Karamollaoğlu \"İşgal altındaki Kudüs, Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs Müslümanların yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin göstergesidir. Mescid-i Aksa\'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin meselesi değlidir. Kudüs\'ün işgal altında olması Araplarla İsrail arasında bir meselede de değildir. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları İslam aleminin ve bütün İslam ümmetinin meselesidir. \'Elhamdülillah ben Müslümanım\' diyen her insanın yüreği mutlaka Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin için atmalıdır. Bu inancımızın bir gereğidir\" diye konuştu. \"GECE GÜNDÜZ AĞLANIN BİZ MÜSLÜMANLARA HİÇBİR FAYDASI YOKTUR\" Karamollaoğlu, \"Bilmeliyiz ki gece gündüz ağlamanın biz Müslümanlara hiçbir faydası yoktur. Bugün kendi kendimize sormamız gereken soru şudur: Irkçı emperyalizm adım adım hedefine yürürken biz ne ile meşgulüz ne yapıyoruz? Siyonistler ve onların destekçileri Kudüs\'ü başkent ilan ederken biz ne yapıyoruz? Gazze\'ye fosfor bombaları yağarken biz ne yapıyoruz?\" şeklinde konuştu. \"ZAMAN SÜSLÜ LAFLAR SÖYLEME ZAMANI DEĞİLDİR\" Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu küresel kuşatmaya karşı ancak küresel bir direnişle ve intifada ile karşılık verebiliriz. Bunu mutlaka idrak etmek mecburiyetindeyiz. İhtilaflarımızı, farklılıklarımızı kaşıyarak değil; ittifaklarımızı güçlendirerek bu kötü gidişi engelleyebiliriz. Bu yüzden zaman süslü laflar söyleme zamanı değildir. Kudüs\'ün kurtuluşunu gerçekten istiyorsak süslü laflarla değil, güçlü icraatlarla bu işe kalkışmalıyız. Çünkü ırkçı emperyalizm laftan değil; ancak ve ancak güçten anlar. İslam Birliği Teşkilatı bundan 48 yıl önce Mescid-i Aksa\'yı korumak için kurulmuştu. Şuanda Türkiye İslam Birliği Teşkilatı\'nın dönem başkanı. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı\'nın Kudüs konusundaki açıklamalarını önemli buluyoruz; ama kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Önümüzdeki hafta yapılacak zirveden bildiri değil, yaptırım içeren kararlar bekliyoruz. İslam aleminin şuanda kararlı ve onurlu bir duruşa ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz\" \"BÜTÜN UÇUŞLARA KAPATMALIDIR\" \"Kısa vadede bütün İslam ülkelerinin Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıdıklarını bütün dünyaya ilan etmeleri gerekir\" diyen slam ülkeleri resmi veya gayrı resmi İsrail ile olan askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kestiğini bütün dünyaya ilan etmeleri icap eder. Tüm bölge ülkeleri hava sahalarının İsrail\'e ait sivil ve askeri bütün uçuşlara kapatmalıdır\" ifadesini kullandı.

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