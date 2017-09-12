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(Görüntülü Haber) Yenice’de 'Barış güvercinleri' uçuruldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- ADANA- Mersin arasında yer alan ve 30 Ocak 1943 tarihinde İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün tarihi buluşmasına sahne olan Yenice'de, 14'ncüsü düzenlenen Yenice Barış v

12 Eylül 2017 17:20

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- ADANA- Mersin arasında yer alan ve 30 Ocak 1943 tarihinde İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü\'nün tarihi buluşmasına sahne olan Yenice\'de, 14\'ncüsü düzenlenen Yenice Barış ve Kültür Festivali\'nde barış güvercinleri uçuruldu. Festival, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı MHP\'li Şevket Can, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erim, oda ve dernek başkanlarının Cumhuriyet Alanı\'na çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı\'nın okunması ardından, \'barış güvercinleri\' uçuruldu. Cumhuriyet Alanı\'nda toplanan kortej, bando takımı eşliğinde İnönü-Churchill Parkı\'na geçti, burada barış meşalesi yakıldı. Resim Sergisi\'nin gezilmesinin ardından törene katılanlar, tarihi görüşmeye sahne olan Beyaz Vagonu gezdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İnönü-Churchill Parkı\'nda bulunan vagondaki anı defterine düşüncelerini yazdı. Konuşmaların ardından Çamalan Mengi ekibi gösterileriyle, vatandaşların alkışlarını alırken Belediye Başkanı Şevket Can ekibin halayına eşlik etti.

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