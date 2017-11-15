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(Görüntülü Haber) Yeni Malatyasporlu futbolcular, galibiyet istiyor

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor macının hazırlıklarına devam etti

15 Kasım 2017 19:29

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor macının hazırlıklarına devam etti. Malatyaspor\'un orta saha oyuncuları Aytaç Kara ile Azubuike Okechukwu, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçında galip gelmek istediklerini söyledi. Fenerbahçe karşılaşması sonrası sakatlık geçirdiğini ve ameliyat edildiğini hatırlatan Aytaç Kara, \"Sahada iyi mücadele eden her zaman üstündür. Takımımız da benim olmadığım maçlarda iyi mücadele etti. İnşallah önümüzdeki maçlarda da böyle devam edip, alabildiğimiz bütün puanları alırız. Alanyaspor da gerçekten çok güçlü bir takım. Oynadığı maçlarda bunu tüm Türkiye gördü. Vagner Love çok büyük bir futbolcu. Onlar için çok önemli. Biz de sahada daha iyi mücadele edip, kazanmak için orada olacağız. İnşallah arkadaşlarımla birlikte bunu başarırız\" dedi. Malatya ekibinin Nijeryalı orta saha futbolcusu Azubuike Okechukwu ise, sakatlığının ardından takıma dönüp antrenmanlara katıldığını ifade ederek, Süper Lig\'de tutunmak istediklerini, bunun için de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını, Alanyaspor karşısında da kazanmak istediklerini söyledi.

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