(Görüntülü Haber) YEMEK YAPARKEN EVİ YAKIYORLARDI

SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde ocaktaki yemeğin tutuşması sonucu evin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.Öğle saatlerinde, Göl Mahallesi Harmanlık Caddesi\'nde bulunan Fevzi Özcan\'a ait 3 katlı evin çatı katında ocaktaki yemeğin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü ---------------- -İtfaiye erinin merdiven üzerinde müdahalesi -Balkonda itfaiyenin müdahalesi -Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardımcı olması, hortum açması, detaylar İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)