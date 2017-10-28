(Görüntülü Haber) Yelkenli yatların Cumhuriyet Kupası mücadelesi başladı

Latif SANSÜR/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı başladı.



Kuşadası Belediyesinin katkısıyla, Kuşadası Yat Kulübü\'nün (KAYK) Kuşadası Körfezi\'nde düzenlediği Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı\'na, 33 tekne katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylı bir koy içi şamandıra yarışı şeklinde yapılan ve iki gün sürecek yarışlar, deniz tutkunlarını buluşturdu. İlk kez, 2013\'te düzenlenen KAYK Kuşadası Yelkenli Yat Yarışları\'nın 5\'incisi re kentte renkli görüntüler ortaya koydu. KAYK Başkanı Gökhan Aydın, şöyle dedi:



\"KAYK olarak yarışmalarımızı hep Zafer Bayramı\'nda, \'Zafer Kupası\' olarak düzenliyorduk. Bu yıl \'Cumhuriyet Kupası\' olarak yapmaya karar verdik. Tabii Cumhuriyet Kupası olunca, yarışa katılım çok fazla oldu. En kalabalık yarışımızı 33 teknenin katılımıyla yapıyoruz. Bu teknelerden 10\'u yarış sınıfı, diğerleri yelkenli yat. Büyük bir coşkuyla yarışacağımıza inanıyordum.\"



KAYK Başkanı Aydın, federasyon tarafından onaylanan ve uluslararası federasyon kurallarının uygulandığı yarışların, dört hakem eşliğinde yapılacağını kaydetti. Cumhuriyet Kupası\'na katılan yatların tamamına büyük Türk bayrakları armağan ettiklerini söyleyen Aydın, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törenlere denizden katılacaklarını kaydetti.