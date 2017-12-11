(Görüntülü Haber) Yavrulayan sokak köpeğine mahalleli sahip çıktı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde bir evin bahçesindeki odunluk kısmında yavrulayan sokak köpeğine mahalle sakinleri sahip çıktı. İlçede başıboş bir sokak köpeği, Cumhuriyet Mahallesi\'nde Gülnihal İnal\'a ait evin bahçesindeki odunluk kısmına girerek burada 9 yavru dünyaya getirdi. Odunlukta anne köpek ve yavrularını gören ev halkı büyük şaşkınlık yaşadı. Kış aylarının gelmesi nedeni ile yavruları ile sokakta kalmasına kıyamayan ev sahipleri, mahalle halkının da desteği ile anne köpek ve yavrularına sahip çıktı. Mahalle sakinleri günlük düzenli olarak anne ve yavrularını süt ile beslemeye başladı. Mahalle sakinlerinden Emine Atmaca köpek ve yavrularını kışın kaderlerine terk etmek istemediklerini belirterek, şöyle dedi: \"Bizler de toplanıp her sabah köpeğimize yavrularımıza süt ve gıda temin etmekteyiz.\" dedi. Mahallede yaşayan Ayşegül Akbaş ise, \"Bu hayvanlarımıza eziyet etmeyelim. Onları koruyalım ahde vefa duygularımızı yitirmeyelim. Hepimiz can taşıyoruz.\"