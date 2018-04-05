(Görüntülü Haber) Yaşlı ve engelliler için özel bisiklet üretiyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bisiklet ve motosiklet tamiri ustası Ertan Cengiz (54), yaşlı ve engelliler için tasarladığı 4 tekerlekli bisikletlerin seri üretimine geçmeyi planlıyor. Kayseri\'nin merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi\'nde bisiklet ve motosiklet tamir atölyesi bulunan Ertan Cengiz, engelli ve yaşlılar için özel bisiklet yapıyor. Cengiz, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sipariş aldığını belirtitği 4 tekerlekli bisikletlerin seri üretimine geçmeyi düşündüğünü söyledi. 40 yıldır sektörün içinde olduğunu belirten Ertan Cengiz, \"Müşterilerimize özel imalatlar yapıyoruz. Eli, kolu ve bacağı olmayan müşterilerimizin kişiye özel isteği üzerine bisikletler üretiyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından ürün talebimiz oluyor. Yalnızca bisiklet değil, bazen ihtiyaca göre daha önce piyasada hiç görülmemiş özel ürünler de üretiyoruz. İnsanlardan olumlu dönüşler alıyoruz. Bizi özgürlüğümüze kavuşturdun, Allah razı olsun diyorlar. Bu durum da bize mutluluk veriyor\" diye konuştu. Bisiklete binmeyi sevdiğini ve yaşlılık sürecinde bisiklete binememe durumu nedeniyle ürünü tasarladığını ifade eden Cengiz, \"Yaşlıların rahatlıkla binebileceği bir bisiklet olmadığı için bu ürünü tasarladım. Bisikleti 3 bin 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkaracağım\" dedi. Ürettiği bisikletin yurt dışında daha pahalı olduğunu söyleyen Cengiz, \"Yurt dışında buna benzer yapılan özel ürünlerin fiyatı ülkemizdeki fiyatların çok üstünde. Amerika\'da, tasarladığım ürünün fiyatı 6 bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor. Orada pahalı olmasına rağmen buradan daha çok talep oluyor. Ülkemizde gelir seviyesinin düşük olmasından dolayı herkes bu ürünlere rağbet göstermiyor\" dedi.