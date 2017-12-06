(Görüntülü Haber) Yaşlı kadın yangında, hayatını kaybetti

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu) ,(DHA) - KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bademci köyünde bir evde çıkan yangında Naciye Korkmaz (86), yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Bademci köyünde Şevket Korkmaz\'a ait 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletmesi\'ne ait arozözler sevk edildi. Evde bulunan Nazmiye Korkmaz, kızı 3 yaşındaki Ecemsu\'yu alarak evi terk etti. Ancak, Nazmiye Korkmaz\'ın kaynanası Naciye Korkmaz, alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından evde Naciye Korkmaz’ın cesedine ulaşıldı. Naciye Korkmaz\'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.