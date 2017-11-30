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(Görüntülü Haber) Yaşlı çifti bayıltana kadar dövüp, paralarını gasp ettiler (2)

OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADILAR Denizli'nin Çardak ilçesinde evlerine giren saldırganlar tarafından dövülüp paraları gasp edilen Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çifti, olayın şokunu üzerinden atamadı

30 Kasım 2017 21:17

OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADILAR Denizli\'nin Çardak ilçesinde evlerine giren saldırganlar tarafından dövülüp paraları gasp edilen Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çifti, olayın şokunu üzerinden atamadı. Aldıkları darbeler sonucu yüzlerinde ve gözlerinde morluklar oluşan çift, saldırganların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Evlerinde uyurken yüzlerine aldıkları yumruk darbeleriyle uyandıklarını söyleyen Şadiye Şengül, \"Karanlık nedeniyle hiçbir şey görmedik. Yüzümüze sürekli yumruk attılar. Yediğimiz dayakla uyandık. Yüzlerini gizlemişler; görmedik. Ben de birisine tırnak attım ama yaraladım mı bilmiyorum\" dedi. Saldırıda dudağı da patlayan Şakir Şengül ise, şöyle konuştu: \"Tepemize çöktüler; deprem oldu da altında kaldık sandım. Mutfaktan girmişler, yattığımız odaya gelip, üstümüze çullandılar. Uyuyorduk, yediğimiz dayakla uyandık. Bizden para ya da bir şey istemediler. Pantolonun cebindeki 350 lirayı almışlar, çelik kasanın anahtarını bulamamışlar, biz bağırınca kaçtılar. Kimseyle düşmanlığız yok, hep iyilik yaptık. Bize bunları yapanların yakalanmasını ve cezalarını çekmesini istiyoruz.\" Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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