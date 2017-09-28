(Görüntülü Haber) Yaşar, hemşehrilerini coşturdu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANALI sanatçı Yaşar, 24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında verdiği konser ile hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl sanatçı ve vatandaşları buluşturmak amacıyla ilk kez kurulan Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nda gerçekleşen konserde Yaşar, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Şarkı arasında kendisinin Adanalı olduğunu ve ilkleri de bu şehirde yaşadığını belirten Yaşar, hayranlarına seslenerek, \"Bu kenti benim için doya doya yaşayın\" dedi. Aşk şarkılarıyla duygulandıran, hareketli parçalarla da coşturan Yaşar, 2 saat süren konserin sonunda alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı. Ünlü sanatçıyı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve binlerce vatandaş izledi.