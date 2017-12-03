(Görüntülü Haber) Yaş günlerini kutlayan üçüzler 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan', Cumhurbaşkanı'nı bekliyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, 3 yıl önce dünyaya gelen ve ailelerinin \'Recep\', \'Tayyip\' ve \'Erdoğan\' isimini verdiği üçüzler, doğum günlerini kutladı. Üçüzlerin anne ve babası, 10 Aralık\'ta Sivas\'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı evlerine davet etti. Kemal-Dilek Akıncı çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ismini verdikleri üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' için doğum günü kutlaması yaptı. Bugün 3 yaşına giren üçüzlerin anne ve babası, 10 Aralık Pazar günü çeşitli programlara katılmak üzere Sivas\'a gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı evlerine davet etti. Ekmek fırınında işçi olarak çalışan baba Kemal Akıncı, çocuklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğini belirterek, \"Bugün, doğum günleri. Doğum günleri olduğu için de Allah\'a şükürler olsun sağlıklı, sıhhatli bir şekilde 3 yaşına girdiler. 10 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, Sivas’a gelecekler. Allah, nasip ederse Cumhurbaşkanı\'mızın ziyaretlerini bekliyoruz. Adaşları, onu çok seviyor. Biz de çok seviyoruz tabi ki. Televizyonda falan çıktığı zaman direkt yanıma gelip, \'dede, dede\' diyorlar\" dedi. \'EVİMİZE GELMESİNİ ÇOK İSTİYORUZ\' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimler kapsamında, Sivas\'a geldiğinde valilik binasında görüşme şansı bulduklarını anlatan baba Akıncı, \"Daha önce telefonda görüştük. Bizi aradı, tebrik etti. Biz de çok mutlu olduk, bu konuda. 7 Haziran seçimlerinde, Sivas Valiliği\'nde bizzat kendisi ile görüştük. Adaşlarını kucağına verdik. Çok mutlu olduğunu gördü. Biz, daha çok sevindik; çünkü bir dünya lideri karşımızdaydı. Heyecandan ne yapacağımızı şaşırdık. Evimize gelmesini çok istiyoruz. Bekliyoruz\" diye konuştu. \'BAKIMLARI ZOR OLUYOR\' Üçüz çocukların bakımlarının çok zor olduğunu söyleyen Akıncı, \"Üçüzlerin bakımı, zor oluyor. İnsanlar, tek çocuğuna bile zor yetişirken biz, 3 tane eşimle birlikte bakımını yapıyoruz. Akşam işten geldiğim zaman eşime yardım ediyorum, her konuda; ama yine de zor oluyor. Uykusuz kalıyoruz, aç kalıyoruz. Yeri geliyor, yemek yiyemiyoruz; ama yine de şükrediyoruz. Cenab-ı Allah, bunu bize nasip etti. Her kula da nasip olmaz\" dedi. \'ADAŞLARINI GÖRSÜN İSTİYORUZ\' Anne Dilek Akıncı ise üçüz çocuklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğini vurgulayarak, şunları söyledi: \"Beni doğum yapınca aramıştı, Sayın Cumhurbaşkanı\'mız. Tebrik etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. İsimlerini koyduğumuz için teşekkür etmişti. O da çok mutlu oldu. Sağ olsun, şimdiye kadar çok yakından da ilgilendi. 2 sene önce bizi valilikte kabul etmişti. Doğum yapınca aradığında, \'Sivas’a gelince, vaktim olduğunda, üçüzleri ziyaret edeceğim\' demişti. İnşallah, Sivas’a gelecek, bekliyoruz. İnşallah, müsait olursa evimizde ağırlamak isteriz. Adaşlarını görsün isteriz. İnşallah, bekliyoruz.\"