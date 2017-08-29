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(Görüntülü Haber) Yaralanan sürücü sigara paketini bırakmadı

Haber: Faruk KIYAK/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde sürücüsünün uyuduğu minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

29 Ağustos 2017 13:56

Haber: Faruk KIYAK/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde sürücüsünün uyuduğu minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sedye ile acil servise götürülen sürücünün göğsünün üzerine sigara paketini koyması dikkat çekti. Kaza saat 08.15 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Esentepe mevkiinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuyan Haşim Turan idaresindeki 34 PNK 29 plakalı inşaat malzemesi yüklü minibüs ile bariyerlere çarptı. Yaralanan Haşim Turan ile Remzi Kızıltan hasar gören araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler kazayı görerek 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 2 kişiyi araçtan çıkarırken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Haşim Turan ile Remzi Kızıltan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sedye ile acil servise götürülen Haşim Turan\'ın göğsünün üzerine koyduğu sigara paketi dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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