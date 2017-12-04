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(Görüntülü Haber) Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta öldü (2)

VALİLİK: İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI Denizli Valiliği, Servergazi Devlet Hastanesi'nde, kendi kan grubu dışında başka bir gruptan verilen kan yüzünden hayatını yitirdiği öne sürülen Hörü Kesen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı

04 Aralık 2017 21:48

VALİLİK: İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI Denizli Valiliği, Servergazi Devlet Hastanesi\'nde, kendi kan grubu dışında başka bir gruptan verilen kan yüzünden hayatını yitirdiği öne sürülen Hörü Kesen\'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Detaylı otopsi için cenazenin İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildiği belirtilen açıklamada, \"Servergazi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi\'nde diz protezi ameliyatı yapılan 75 yaşındaki hasta, serviste fenalaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmış ve takip eden süreçte yapılan tüm müdahale ve tedaviye rağmen hasta kaybedilmiştir. Hastaya yanlış kan transfüzyonu yapıldığı iddiaları üzerine olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hastanın ölüm nedeninin tespit edilebilmesi adına otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na sevki yapılmıştır\" denildi. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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