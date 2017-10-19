(Görüntülü Haber) Yangına müdahaleye giden arazöz devrildi, 5 işçi yaralandı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, orman yangınına müdahale için sevk edilen arazözün devdildiği kazada, 5 orman işçisi yaralandı. Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı Göcek Yangın Söndürme İstasyonu\'nda konuşlu 48 FV 543 plakalı yangın söndürme arazözü, Karacaören mevkiinden gelen orman yangını ihbarının ardından bugün saat 09.00\'da hareket etti. Erhan Çolak yönetimindeki arazöz, Karacaören mevkiindeki tali orman yolunda şarampole devrildi. Kazada sürücü Çolak ile birlikte arazözde bulunan diğer orman işçileri İsa Çevik, Mehmet Ali Çatak, Ergün Türkmen ve Erdoğan Koyuncu yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Çolak, Çevik ve Çatak, Fethiye Devlet Hastanesi\'nde, Türkmen ve Koyuncu ise Dalaman Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralılardan başında kanama bulunan İsa Çevik\'in kontrollerinin sürdüğü diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. \'DURUMLARI İYİ\' Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangın ihbarını değerlendirmek üzere bölgeye seyir halindeki arazözün henüz tespit edemedikleri nedenle devrildiğini kaydetti. Yaralı orman işçilerin arazözün arkasından olay yerine ulaşan diğer orman işçileri tarafından araçtan çıkarıldığını anlatan Çelik, \"Yaralıların durumu iyi. En ağırının bile bilinci yerinde. Yaz boyunca devam eden titiz çalışmaların sonunda ne yazık ki böyle üzücü bir olay başımıza geldi. Yaralılarımıza geçmiş olsun\" dedi. Öte yandan bölgedeki orman yangının küçük çaplı olduğu, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.