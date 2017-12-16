(Görüntülü Haber) Yangın sonrası sır olan ailenin köpeklerine HAYTAP sahip çıktı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'nun Bürme köyünde, evlerinde çıkan yangının ardından sırra kadem basan Çataloğlu ailesinin köpeklerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı.



Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Evlerden birinde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül\'e ulaşılamazken 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu belirtilen kemikler bulundu. Yangın sonrası ailenin beslediği 5 çoban köpeği de ortada kaldı.



Kastamonu Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ile HAYTAP Kastamonu Şubesi yöneticileri, köpeklere sahip çıktı. HAYTAP Şube Başkanı Ayten Kökgöz, köpeklerin açlıktan halsiz düştüğünü belirterek barınağa götürüleceğini söyledi.