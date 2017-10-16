(Görüntülü Haber) Yangın kurbanları gözyaşlarıyla toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla İlçesi\'nde evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden babaanne, oğlu ve torunu toprağa verildi. 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer\'in cenazesi de normal tabuta konuldu. Kandemir Mahallesi Emek Sokak\'ta inşaat işçisi 38 yaşındaki Özgür Değer\'e ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında içerideki 33 yaşındaki Özgür Değer, annesi 65 yaşındaki Hesna Değer ve 2 yaşındaki oğlu Ahmet Necdet Değer dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince evden çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen, babaanne, oğlu ve torunu kurtarılamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından cenazeler Şarkışla\'ya getirildi. Şarkışla\'da Özgür Değer\'in ağabeyi Öcal Değer\'in evinin önüne getirilen cenazeler için helallik alındı. Ardından Özgür, Hesna ve Ahmet Necdet Değer\'in cenazeleri Şarkışla Büyük Cami\'sine getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Değer ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler ilçeye bağlı Savran Köyü\'ne götürülerek toprağa verildi. KÜÇÜK BEDENİ BÜYÜK TABUTTA Özgür-Ebru Değer çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Ahmet Necdet\'in cenazesi de normal tabuta konuldu. Yan yana sıralanan tabutlar arasında küçük çocuğun cenazesi taşınırken, yakınları ve vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. EKMEK YAPMAYA GİTTİ, YANGINDAN KURTULDU Yangında ölen Özgür Değer\'in eşi Ebru Değer\'in kısa süre önce diğer oğlu 6 yaşındaki Emirhan Değer\'i de alarak komşusuna ekmek pişirmeye gittiği öğrenildi. Ekmek yapmak için komşuya giden Ebru ve oğlu Emirhan\'ın bu sayede yangından kurtulduğu ortaya çıktı. Özgür Değer\'in babası Necdet Değer\'in ise yangın sırasında çarşıda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.