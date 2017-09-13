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(Görüntülü Haber) Yangın çıkan çatı katı küle döndü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), DHA) MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi

13 Eylül 2017 19:57

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), DHA) MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Bugün saat 14.30 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi, Gürleyen Sokak\'taki 3 katlı bir apartmandaki çatı katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları farkedenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevleri alt katlara ve bitişikteki apartmalara sıçramadan söndürdü. İçinde, 3 klima, buzdolabı, derin dondurucu, dolap ve halılar bulunan çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yanan çatı katının Kur\'an kursu olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

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