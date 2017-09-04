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(Görüntülü Haber) Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Cihan KAYA / ORTACA(MUĞLA),(DHA)MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi

04 Eylül 2017 11:55

Cihan KAYA / ORTACA(MUĞLA),(DHA)MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'ndeki bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Tepearası Mahallesi\'ndeki tek katlı evde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa Bağcı\'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Bağcı ve aynı bahçe içerisinde evleri bulunan oğlu ve komşuları, hortum ve kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada Bağcı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda alevleri söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, olay yerine gelen Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, yangında evi zarar gören Mustafa Bağcı\'nın yaralarının sarılacağını söyledi. Çıkan yangında evi tamamen yanan Mustafa Bağcı Zamanında gelseydiniz evimin tamamı yanmayacaktı diyerek itfaiye ekiplerine isyan etti.

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