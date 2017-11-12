(Görüntülü Haber) Yamaç paraşütüyle 154 bin voltluk tellerin arasında 2 saat kurtarılmayı bekledi

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan 22 yaşındaki Nurcan Kaya, 154 bin voltluk enerji taşıyan tellerin üzerinden geçen koruma iletkeninde asılı kaldı. Kaya, 2 saatlik çalışma sonunda kurtarılabildi. Olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık\'ın Narlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Nurcan Kaya, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Adıyaman\'dan Pazarcık\'a geldi. Narlı Mahallesi\'ndeki yksek tepeden atlayış yapan Kaya, inişe geçtiği sırada ters esen rüzgarların etkisiyle savrulup, paraşütü ile 154 bin voltluk enerji taşıyan tellerin üzerinden geçen koruma iletkenine takıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, TEİAŞ\'a da bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak Nurcan Kaya\'nın düşme ihtimaline karşı hava yastığı açtı. TEİAŞ ekiplerinin elektriği kesip yapılan topraklama ile tellerdeki enerjinin boşaltılmasının ardından Nurcan Kaya; itfaiye merdiveni yardımıyla 2 saat asılı kaldığı yerden indirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Kaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edildi.