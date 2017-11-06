(Görüntülü Haber) Yalvaç'tan kardeş Cenon'a jest

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA) ISPARTA\'nın Yalvaç Belediyesi, kardeş kenti Fransa\'nın Cenon\'un hürriyetini temsilen bir kavşağa geyik heykelleri dikti ve kavşağa da \'Cenon kavşağı\' adını verdi. Yalvaç Belediyesi\'nin kardeş kenti Fransa\'nın Cenon Belediye Başkanı Jean-François Egron ve beraberindeki heyet Yalvaç\'ta konuk edildi. Yalvaç Belediyesi tarafından Cenon\'un hürriyetini temsil eden geyik sembolleri otogar kavşağındaki refüje dikilirken, kavşağa da Cenon kavşağı adını verildi. Geyik heykellerinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, her 2 kentin belediye başkanları ile meclis üyeleri ve misafir meclis üyeleri katıldı. Başkan Halil Hilmi Tütüncü, Cenon\'u kardeş belediye seçmelerindeki en büyük nedenin bu kentte 6 bin dolayında Yalvaçlının bulunması olduğunu söyledi. Tütüncü, \"Göreve gelir gelmez Cenon kentiyle kardeş belediye olmak için ilk adımı attık ve bir ziyarette bulunduk. Başkanımız ve meclis üyeleri bizi orada çok iyi ağırladı. Şimdi kendileri de iadeyi ziyarette bulunarak bizi onore etti. Bundan sonra buraya her geldiklerinde kendi memleketlerinde hissetmeleri için hürriyet ve bağımsızlıklarını simgeleyen kentlerinin sembolü olan geyik heykelinin birebir aynısı yaptırarak jest yaptık. Umarım memnun kalmışlardır\" dedi. \"DOSTLUĞUMUZ DAHA DA PEKİŞTİ\" Cenon Belediye Başkanı Jean-François Egron da \"Belediyemizin sembolü olan bu geyikleri buraya koyan kardeş belediyemiz Yalvaç ile dostluk bağlarımız daha da pekişti. Burada olmaktan ve bu açılışa davet edilmekten dolayı çok mutlu oldum. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Açıklamaların ardından kurdele kesildi ve Fransa\'nın Cenon kentinden gelen 8 kişilik misafir ekiple Yalvaç Belediye Başkanı ve meclis üyeleri geyiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanlar ve beraberindekiler açılışın ardından organik ürünlerin satıldığı halk pazarını ziyaret etti. Fransalı ekibin 3 gün boyunca Yalvaç\'ta konaklayacağı ve ilçede incelemelerde bulunacağı belirtildi.