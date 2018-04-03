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(Görüntülü Haber) Yalova merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2018 19:20

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında uzun süreli takipler sonucu farklı tarihlerde 21 şüpheli yakaladı. Bu şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinden kendilerine metamfetamin sattığı tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla 30 Mart\'ta Yalova merkezli İstanbul, Bursa, Gaziantep illerinde 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına aldı. 

Operasyonda 2 hassas terazi, 327 gram metamfetamin, 30,5 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 3 av tüfeği, av tüfeğine ait 57 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan 8 cam aparat, 6 uyuşturucu hap, çok sayıda küçük kilitli naylon poşet ele geçirildi. 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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