(Görüntülü Haber) Yahşihan'da Yoğurt Festivali coşkuyla kutlandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Yahşihan ilçesinde 3\'ncü Geleneksel Kültür, Sanat, Spor ve Yoğurt Festivali düzenlendi. Ünlü sanatçı Zara\'nın da konser verdiği festivali yaklaşık 5 bin kişi izledi. Yahşihan 15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen festivale gelen vatandaşları 50 kişilik davul- zurna ekibi karşıladı. Festivale AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar, il müdürleri, ilçe ve belde Belediye başkanları ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. 33 YOĞURT TADILDI Etkinlikler arasındaki \'en güzel yoğurt\' yarışmasında vatandaşlar tarafından üretilen 33 yoğurdu jüri üyeleri tadarak ilk üçü bulmaya çalıştı. Yarışmada, Sinan Atun, Ali Baskın ve Muzaffer Kutlu\'nun ürettiği yoğurtlar beğeni kazandı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. ZARA KONSERİ COŞTURDU Gecede ünlü sanatçı Zara ve yerel sanatçılar Hakan Akgün, Ramazan Sarıyer, Emrah Türkyılmaz\'ın verdiği konserleri binlerce kişi izleyerek coştu. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sanatçı Zara\'ya çeşitli hediyelerin yanı sıra bir bakraç yoğurt hediye etti. Sungur \'Zara kalbimizde sesi ile yer yaptı. Bunu unutmamız mümkün değil? dedi.