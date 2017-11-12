(Görüntülü Haber) Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin yeni başkanı Zekai Kafaoğlu oldu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - AHMET Edip Uğur\'un belediye başkanlığından istifasının ardından boşalan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği başkanlığına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Edremit\'teki bir otelde, 39 belediyenin katıldığı Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği için encümen ve başkan seçimi yapıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, divan heyeti oluşturulduktan sonra birliğin ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi ile devam etti. Divan başkanlığını CHP\'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın yaptığı seçime tek liste giren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 116 oy ile birliğin yeni başkanı seçildi. Ev sahibi olarak Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın da katıldığı meclis toplantısında konuşan Zekai Kafaoğlu, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu: \"Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak, güreş organizasyonu yapan şehirlere, ilçelere, beldelere hem ön ayak olmak hem de bunu gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak noktasında güzel görevler yerine getirecek olduğuna inandığım bir birliğin başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra da sık sık bir araya gelerek, toplantılar yaparak bu yağlı güreşi gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz, nasıl doğru bir şekilde bu organizasyonları yapabiliriz, bu noktada ciddi gayretlerimiz olacaktır. Hakikaten ben de sık sık yağlı güreşleri izleyen, seven birisi olarak zaman zaman bu organizasyonlarda çok büyük sıkıntıların da yaşandığını biliyorum. Bazen organizatörler, bazen de güreşçiler tarafından farklı sıkıntıları belediye başkanlarımızın da yaşadığını görüyoruz. İnşallah bu sıkıntıların olmayacağına, bu organizasyonların daha iyiye taşınacağına yürekten inanıyorum. Bu birlik, federasyonla ve bakanlığımızla da birlik ve beraberlik içinde bu görevi yürütecektir. Buna yürekten inanıyorum. Yağlı güreş bizim öz kültürümüz. Çocuklarımızı büyütürken, ‘pehlivanım\' diyerek büyüttüğümüz, yiğidin harman olduğu bu topraklardan geliyoruz. Malazgirt\'ten bu güne yağlı güreşler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir. Yağlı güreş içerisinde bizim örf ve adetimiz var. Milli, manevi değerlerimiz var. Bizi biz yapan, fedakarlık, sabır, sevgi, kardeşlik var. Bunu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.\" Konuşmaların ardından belediye başkanları ve meclis üyelerine çeşitli hediyeler verildi. Çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla seçimler son buldu.