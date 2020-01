(Görüntülü Haber) Volkan Demirel: "Futbolun en zor günleri kamp zamanlarıdır"

\"Lig uzun maraton\" \"En fazla isteyen ipi göğüsler\" \"Giden için üzülür gelen için sevinirim\" \"Galatasaray\'a hangi hoca gelmiş-gitmiş bu beni ilgilendirmez\" \"En büyük hayal kırıklıkları son dakikada yediğimiz goller oldu\" \"Türkiye için iyi bir transfer oldu\" \"İlk yarının en iyisi Beto\" Hakan TARHAN / ANTALYA,(DHA) Kaptan Volkan Demirel, \"Kamplar her zaman zor geçer. Futbolun en zor günleridir. En çok yorulduğunuz günlerdir kamplar. Bugün daha ilk kez çalıştık ama iyi bir giriş yaptık. Bu girişle beraber iyi bitirerek kampı tamamlayacağız. Herkesin bildiği hedeflerimiz var. O hedeflere doğru gideceğiz. Buradaki tüm çalışmalar zaten o hedefler için\" dedi. Süper Lig\'de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya\'nın Belek bölgesinde sürdüren Fenerbahçe\'de, takım kaptanı Volkan Demirel sabah çalışmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. \"FUTBOLUN EN ZOR GÜNLERİ KAMP ZAMANLARIDIR\" Futbolun en zor günlerinin kamp zamanları olduğunu belirten Volkan Demirel, \"Kamplar her zaman zor geçer. Futbolun en zor günleridir. En çok yorulduğunuz günlerdir kamplar. Bugün daha ilk kez çalıştık ama iyi bir giriş yaptık. Bu girişle beraber iyi bitirerek kampı tamamlayacağız. Herkesin bildiği hedeflerimiz var. O hedeflere doğru gideceğiz. Buradaki tüm çalışmalar zaten o hedefler için. İnşallah sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız\" dedi \"LİG UZUN MARATON\" Ligde maratonunda oyuncuların performanslarının değişebileceğini ifade eden Demirel, \"Lig uzun maraton. Performanslar veya oyuncuların durumları değişebiliyor. Biz de sezona iyi başlamadık. Ben de kötü başladım. Ben zaten sezonu ikiye ayırırım. 8\'nci hafta ve sonrası diye. 8\'nci haftadan sonra iyi puan toplamaya başladık. Son periyota iyi girdik. Ligin ikinci yarısı için de ilk yarının ilk dönemindeki performansını sergilemeden, daha derli toplu, daha birlikte olan bir takım olup daha çok puan toplayarak yolumuza devam edeceğiz\" şeklinde konuştu \"EN FAZLA İSTEYEN İPİ GÖĞÜSLER\" Geçen sezonlara göre daha zorlu bir lig olduğunu vurgulayan Demirel, \"Zevkli, kaliteli bir lig oluyor. Bireysel olarak bakıldığında ligde kaliteli futbolcular var. Bu futbolcuların gelmesiyle kalite arttı. Son yıllarda hiç böyle fazla takımın içerisinde olduğu bir yarış olmamıştı. En fazla isteyen takım ipi göğüsleyecektir\" ifadelerini kullandı. \"GİDEN İÇİN ÜZÜLÜR GELEN İÇİN SEVİNİRİM\" Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Ozan Tufan ve Van Persie ile ilgili de konuşan Volkan, \"Takım arkadaşlarımızın yanımızda olmasını isteriz. Ama biz bu işlere çok girmiyoruz. Hoca ve yönetimin kararı. Ben Ozan\'ı severim, arkasında dururum. Ben kendi adıma burada olmasını isterim. Aynı şekilde katkı sağlayacak bir Van Persie için de öyle. Ben hem birisi gidince üzülüyorum hem de gelen için seviniyorum. İnşallah bu arkadaşlarımızı aramızda görürüz. Ben Ozan\'ın her zaman arkasındayım. Çok sevdiğim, tanıdığım bir kardeşim. Umarım geçici bir durumdur ve aramıza geri döner. Van Persie\'nin de genç arkadaşların da burada olmasını isterdim\" dedi. \"GALATASARAY\'A HANGİ HOCA GELMİŞ-GİTMİŞ BU BENİ İLGİLENDİRMEZ\" Ben bir futbolcuyum. Performansım kötü olduğu için kendimi kötü hissetmedim. Kovulmadığım sürece de buradan gitmeyi düşünmedim. Gitmem de. Galatasaray\'a hangi hoca gelmiş-gitmiş bu beni ilgilendirmez. Kadıköy\'de gelenek devam edecek diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu. \"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIKLARI SON DAKİKADA YEDİĞİMİZ GOLLER OLDU\" Son dakikalarda yedikleri goller sonrası kaybettikleri puanların kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Volkan Demirel, \"En büyük hayal kırıklıkları son dakikada yediğimiz goller oldu. Zaten o puanları koysak şimdi daha farklı oldu. Futbolun içinde bunlar var. Bazen son dakikada galip gelip, bazen de yenilebilirsiniz. Bu yüzden futbol seviliyor. Geçenlerde bir basketbol maçına gittim. Orada durum başka. Futbol başka bir dünya. Ben buna aşk diyorum. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor, kötü başlıyoruz mesela ne olacak deniyor, ama son haftalara bakıldığında yukarılarda giriyoruz\" ifadelerini kullandı. \"TÜRKİYE İÇİN İYİ BİR TRANSFER OLDU\" Everton\'a transferi olan Cenk Tosun ile ilgili de konuşan Volkan, \"Cenk\'i yakından tanırım. Türkiye içinde çok iyi bir transfer oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Her zaman bana söyler abi bir sana gol atmadım diye. İnşallah orada bütün kalecilere gol atar\" diye konuştu. Volkan Demirel ilk yarının en iyi kalecisi olarak ise, Göztepe\'nin Portekizli kalecisi Beto\'nun ismi verdi.