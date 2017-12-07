(Görüntülü Haber) Volkan Bozkır: Kudüs'te İsrail lehine gerçekleştirilecek statü değişikliği, Müslüman ve Hristiyan toplumlarında önemli bir infiale yol açacaktır

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkent iolarak tanıma kararına ilişkin \"Kudüs\'te emrivaki ile İsrail lehine gerçekleştirilecek statü değişikliği, Müslüman ve Hristiyan toplumlarında önemli bir infiale yol açacaktır, beklenmedik çatışmaların da nedeni olacaktır.\" dedi.



TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti\'li Volkan Bozkır, Meclis\'teki makamında Suudi Arabistan\'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci\'yi kabul etti. Büyükelçi Hireyci ile Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını değerlendirdiklerini bildiren Volkan Bozkır, Kudüs\'ün kutsal bir mekan olduğunu kaydetti. Emrivaki ile İsrail lehine gerçekleştirilecek bir statü değişikliğinin Müslüman ve Hristiyan toplumlarında önemli bir infiale yol açacağına dikkati çeken Volkan Bozkır şunları söyledi:



“Kudüs, Türkiye ve İslam toplumu için de son derece önemli bir meseledir. Türkiye için kırmızı çizgidir. Filistin halkının yaraları henüz kanamaya devam ederken böyle bir zamansız kararın alınması insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbe niteliğindedir. ABD yönetiminin bu davranışını zamansız ve sorumsuzca bir karar olarak değerlendiriyoruz, Türkiye\'de ve uluslararası camiada büyük bir endişe yaratmıştır. Uluslararası hukuka aykırı, BM kararlarına uymayan bir karardır. Türkiye bu kararı yok hükmünde addetmektedir. ABD yönetimi bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atacak ve barış zeminini tamamen yok edecek, bazı çatışmaları yaratma riskini artıracak bu kararını gözden geçirmelidir. Kudüs\'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımdan kaçınmalıdır. İstanbul\'da gelecek hafta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi\'nden çıkacak mesajlar, hem Filistin halkının yanında yer almamızı gösterecek hem de uluslararası toplumun ABD\'nin bu yanlış kararından dönmesi için kuracağı baskılarda önemli bir mesaj teşkil edecektir.\"