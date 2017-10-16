T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Viranşehir'de arazi kavgası: 2 ölü

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan amca çocukları 41 yaşındaki Ramazan Gülümser ile 39 yaşındaki Fadıl Gülümser yaşamları

16 Ekim 2017 21:35

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan amca çocukları 41 yaşındaki Ramazan Gülümser ile 39 yaşındaki Fadıl Gülümser yaşamlarını yitirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Gülümser ile Timur ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Olay sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan amca çocukları Ramazan ile Fadıl Gülümser yaralandı. Yaralı kuzenler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen amca çocukları, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Kuzenlerin cesetleri otopsi için morga konulurken, olayı haber alan Gülümser Ailesi\'nin yakınları hastaneye akın etti. Olay yeri ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, tüfeği ateşleyen kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa MERTVİRANŞEHİRViranşehirRamazan GülümserFadıl GülümserOlayKaratepe MahallesiGülümserTimurRamazanYaralıViranşehir Devlet HastanesiAcilKuzenlerinGülümser Ailesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24