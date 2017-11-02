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(Görüntülü Haber) Vatandaşlar et fiyat fiyatlarının düşeceğine inanmıyor

GAZİANTEP, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın et fiyatlarının yakın zamanda yüzde 40 oranında düşeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Gaziantepli vatandaşlar indirim yapılacağına inanmadıklarını söylediler

02 Kasım 2017 18:36

GAZİANTEP, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın et fiyatlarının yakın zamanda yüzde 40 oranında düşeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Gaziantepli vatandaşlar indirim yapılacağına inanmadıklarını söylediler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, \"Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek\" dedi. Böylece, kıyma 29 liradan, kuşbaşı da 31 liradan satılacakö dedi. Et fiyatlarını kasapların arttırdığını söyleyen Gaziantepli vatandaşların büyük çoğunluğu ise, fiyatlarda düşüş olacağına yönelik açıklamalara inanmadıklarını söylediler. Et fiyatlarının düşeceğine yönelik daha önce de açıklamalar yapıldığını ve hiç birinin gerçekleşmediğini dile getiren vatandaşlar, et fiyatlarının düşmesi için hayvancılığın desteklenmesi ve öncelikli olarak yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini ifade ettiler. Bazı vatandaşlar ise, et fiyatlarının ithal hayvanlarla düşürülmesi durumunda yurda kalitesiz et getirilme ihtimalinin olduğunu ve Türk halkının damak tadının ithal ete alışık olmadığı için satılacak etlerin yenilemeyeceğine inandıklarını dile getirdi.

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