(Görüntülü Haber) Vatan Partisi'nden 'İncirlik Üssü kapatılsın' eylemi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Vatan Partisi üyeleri, ABD\'nin 39\'uncu Kanat Komutanlığı\'nın bulunduğu İncirlik Üssü\'nün kapatılması için eylem yaptı. Merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Mahallesi\'nde bulunan İncirlik Üssü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, \'İncirlik Üssü kapatılsın\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' ve \'Yaşasın tam bağımsız Türkiye\' sloganları attı. Polisin geniş önlem aldığı eylemde Türk bayrakları taşıyan grup adına konuşan Vatan Partisi Öncü Gençlik Kolu Genel Başkanı Aykut Diş, Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna engel olunmasını istedi. İncirlik Üssü\'nün derhal ABD kullanımına kapatılmasını istediklerini anlatan Diş, \"Türkiye\'nin ulusal çıkarlarıyla ilgisi olmayan ve ABD, İsrail, PKK ve Barzani\'ye hizmet eden bu üs, ABD\'nin kullanımına kapatılıp Türk ordusunun denetimine verilmeli\" dedi. Açıklama ardından slogan atan grup, bir süre sonra dağıldı.