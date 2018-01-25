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(Görüntülü Haber) Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon trafik tabelasını devirdi (1)

YOL TRAFİĞE KAPANDI Haber: Cüneyt CENGİZ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde bir hafriyat kamyonunun açılan damper trafik tabelalarını yıktı

25 Ocak 2018 21:30

YOL TRAFİĞE KAPANDI Haber: Cüneyt CENGİZ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde bir hafriyat kamyonunun açılan damper trafik tabelalarını yıktı. Kaza nediyle yol trafiğe kapandı.

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YOL TRAFİĞE KAPANDI Haber Cüneyt CENGİZAlper KORKMAZDHA Vatan Caddesi BayrampaşaKaza

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