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(Görüntülü Haber) Varto'da yaralı köpeğe Kaymakam sahip çıktı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaralı sokak köpeğini tedavi ettirip sahiplendi

12 Eylül 2017 18:10

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaralı sokak köpeğini tedavi ettirip sahiplendi. Kayyum olarak Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Nuri Çetin, ilçede görevli veteriner Öznur Çelik\'i, tüm sokak hayvanlarını sağlık taramasından geçirip, hasta olanları da tedavilerinin yapması için görevlendirdi. Varto Belediyesi itfaiye garajında, ayak tırnağı kırılan ve kurtlanma olan köpek tedavisinin ardından rahatlıkla yürümeye başladı. Veteriner Öznur Çelik, \"Belediyemiz itfaiye eri Serkan Bingölballı\'nın bize itfaiye garajında yaralı bir köpeğin olduğunu söylemesi üzerine, yerinde gerekli müdahaleyi yaptık. Ayak tırnağının kırıldığı ve sahipsiz kaldığı içinde kurtçuklanan ayaklarına gerekli bakımı ve tedavisini yaptım. Daha önce ayağını havada tutan köpek, gerekli müdahalenin ardında ayaklarına tam basarak yürümeye başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Nuri Çetin\'in talimatıyla tüm yaralı hayvanların tedavilerini yapıyoruz. \'Kartopu\' adını verdiğimiz sokak köpeğine Kaymakam Mehmet Nuri Çetin Beyin isteği üzerine belediyenin itfaiye müdürlüğünde bakılacak\" dedi.

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