(Görüntülü Haber) Van'ın Beşiktaşlı fenomen kızları

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda eğitim gören Beşiktaş fanatiği 25 kız öğrenci, sosyal medyada fenomen oldu. Siyah beyazlı formalarıyla müzik öğretmenleri eşliğinde Beşiktaş marşları seslendiren kızların videoları, izlenme rekorları kırıyor. Kızların tek isteği ise Beşiktaş-Bayern Münih maçını statta izlemek. Gürpınar ilçesinde Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu\'na giden, tamamı 6\'ncı sınıf öğrencisi Beşiktaş fanatiği 25 kız öğrenci, sosyal medya fenomeni oldu. Beşiktaş forması giyerek müzik öğretmenleri Mecnun Dinçer eşliğinde koro halinde çeşitli şarkılar ve Beşiktaş marşları seslendiren kızların çektiği videolar izlenme rekorları kırıyor. Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram\'da binlerce beğeni alan ve kulübün resmi hesaplarında da videoları paylaşılan grubu ziyaret eden Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, kızlara çeşitli jestlerde bulundu. Dernek Başkanı Gani Aslan, öğrencileri Van merkeze getirererek önce sinamaya götürdü. Öğrenciler, sinamada Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Süreyya Soner\'in hayatının anlatıldığı \'Güzel Adam Süreyya\' belgesel filmini izledi, ardından yemek yedi. Dernek Başkanı Gani Aslan, sosyal medyada gördükleri videodan çok etkilendiklerini belirterek, \"Bu güzel kardeşlerimizi ziyaret ettik. Sosyal medyada yaklaşık 1 hafta önce videolarını gördük. Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu olarak biz de bu kardeşlerimizle gurur duyduk. Kulübümüz de öğrencilerimize forma gönderdi. Van\'ın bu güzel ilçesinde bu çocuklarla beraber olmaktan çok mutluyuz, onur duyuyoruz. Dernek olarak Gürpınar Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü\'nden izin aldık, öğrencileri Van merkezde \'Güzel Adam Süreyya\' filmine davet ettik\" dedi. Öğrenciler ise Van Beşiktaşlılar Derneği\'nin kendilerini ziyaretlerinden çok memnun olduklarını ve sevindiklerini belirtti. Öğrenciler Kulüp Başkanı Fikret Orman\'a da seslenerek Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın Bayern Münih ile İstanbul\'da oynayacağı rövanş maçını statta izlemek istediklerini söyledi.