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(Görüntülü Haber) Van'da yoğun kar yağışı

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı

16 Ocak 2018 15:49

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN\'da dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, uzun bir aradan sonra kentte kar yağması vatandaşları sevindirdi. Van\'da uzun bir aradan sonra dün akşam saatlerinde başlayıp, gece devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent beyaza büründü. Kar kalınlığının merkezde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulması nedeniyle Gürpınar ve Başkale ilçelerinde 5 mahalle ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı, vatandaşları ise sevindirdi. Kar yağışının ardından buzlanan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan ve buzlanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlarken, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

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