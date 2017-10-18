(Görüntülü Haber) Van'da metruk binada PKK silahı ve mühimmat ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın İpekyolu İlçesi\'nde polisin kullanılmayan bir binada yaptığı aramada, terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Terör örgütü PKK/KCK\'nın deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Subesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Yeni Mahallede bulunan metruk bir binada arama yaptı. Aramada 1 adet Kalaşnikof marka silah, silaha ait alev gizleyici ile bu silaha ait 330 fişek ele geçirildi. PKK\'lı teröristlere ait olduğu belirtilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.