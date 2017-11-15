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(Görüntülü Haber) Van'da kulağı kesilen yavru köpeğe, İzmirli iş kadını sahip çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokak ortasında işkence yapılıp, kulağı kesilen ve bir süredir Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yavru köpeğe, İzmirli iş kadını

15 Kasım 2017 17:37

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokak ortasında işkence yapılıp, kulağı kesilen ve bir süredir Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedavi edilen yavru köpeğe, İzmirli iş kadını Mine Jackson, sahip çıktı. Van\'da, bir süre önce yavru köpeğe, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında işkence uygulandı. Kulağı da kesilen yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürülerek, tedavi ettirildi. Yavru köpeğe yapılan işkence haberini gazetelerde yer alan haberlerden öğrenen İzmirli iş kadını Mine Jackson, Van\'daki hayvan bakım merkezinin veterinerine telefonla ulaştı. Tedavisi boyunca yavru köpeğin sağlık durumuyla ilgili merkezden sürekli bilgi alan Jackson, daha sonra Van\'a gelerek, tedavisi biten yavru köpeği alıp, İzmir\'in Urla ilçesindeki evine götürdü. Jackson, Van Büyükşehir Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde bulunan diğer sokak hayvanlarına da 500 kilo mama bağışladı. AYNI DURUMDAKİ 4 SOKAK KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKMIŞ Hayvanlara işkence yapanlara herkesin tepki göstermesi ve işkencecilerin cezalandırılması gerektiğini savunan Jackson, daha önce aynı durumda olan 4 sokak köpeğine daha sahip çıktığını anlattı. Jackson, \"Artık 5 tane köpeğim oldu. İnşallah eşim, beni boşamaz. Ne kadar muhtaç hayvan varsa elimden geldiği kadar yardım etmeye, ulaşmaya çalışacağım. Köpeğin de artık insanların incitemeyeceği güzel bir yuvası olacak. Hayvanlara duyarlılığından dolayı da büyükşehir belediyesi bakımevine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

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