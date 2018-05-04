(Görüntülü Haber) Van'da jandarmadan 24 Haziran öncesi terör operasyonu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalına, jandarma tarafından 24 Haziran seçimleri öncesi operasyon düzenlendi. Teröristlerin 2 sığınağının tespit edildiği operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı\'nca 24 Haziran günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sürecini terörize etmek için eylem hazırlığındaki teröristlerin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla istihbari çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, dün, Başkale\'nin Tahıl ve Gürpınar\'ın Aşağıbeşparmak mahalleleri kırsalında \'Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Özgüven\' operasyonu düzenlendi. Çok sayıda jandarma birliğinin katıldığı operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınaklar tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılan büyük 12 tüp, 6 piknik tüpü, 1 pil bloğu, 400 metrelik elektrik kablosu, 1 piknik tüpü başlığı ile tıbbi, yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlar sırasında tespit edilen 2 sığınak ise kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.