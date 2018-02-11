(Görüntülü Haber) Van'da 1 ton 237 kilo esrar ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu minibüste, PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 1 ton 237 kilo esrar ile 1 kilo 720 gram eroin, silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.



Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi\'nde bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 1 ton 237 kilo toz esrar, 1 kilo 720 gram eroin, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda şarjör, 987 Bixi makineli tüfek mermisi, bir el bombası ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücünün sorgusunun sürdüğü belirtildi.



