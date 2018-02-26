(Görüntülü Haber) Van ve Hakkari'de kar yolları kapattı

Mehmet ÖZKAN- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- VAN ve Hakkari\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışıyla 253 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari\'nin Şemdinl ilçesine bağlı Derecik beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçları, askerler ve güvenlik korucuları kurtarırken, Van\'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime bugün için ara verildi. Van ve Hakkari çevresinde uzun zamandır etkili olan sıcak hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece geç saatlere kadar sürdü. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarken, Van\'ın Bahçesaray, Gürpınar, Muradiye, İpekyolu, Saray ve Başkale ilçelerinde 141 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray\'da ise etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildi. Kapalı olan mahalle yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlatıldı. ARAÇLAR KURTARILDI Hakkari\'de ise yoğun kar yağışı 34 köy ve 78 mezranın yolunun kapanmasına neden oldu. Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Ortaklar köyü yakınlarında kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle 20\'ye yakın araç yolda mahsur kaldı. Araçlar, bölgede görev yapan askerler ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı. Kapalı olan köy yollarının açılması için de İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücade ekipleri trafından çalışma başlatıldı.