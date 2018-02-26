T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Van ve Hakkari'de kar yolları kapattı

Mehmet ÖZKAN- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- VAN ve Hakkari'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışıyla 253 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

26 Şubat 2018 15:05

Mehmet ÖZKAN- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- VAN ve Hakkari\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışıyla 253 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari\'nin Şemdinl ilçesine bağlı Derecik beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçları, askerler ve güvenlik korucuları kurtarırken, Van\'ın Bahçesaray ilçesinde eğitime bugün için ara verildi. Van ve Hakkari çevresinde uzun zamandır etkili olan sıcak hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece geç saatlere kadar sürdü. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarken, Van\'ın Bahçesaray, Gürpınar, Muradiye, İpekyolu, Saray ve Başkale ilçelerinde 141 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray\'da ise etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildi. Kapalı olan mahalle yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlatıldı. ARAÇLAR KURTARILDI Hakkari\'de ise yoğun kar yağışı 34 köy ve 78 mezranın yolunun kapanmasına neden oldu. Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Ortaklar köyü yakınlarında kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle 20\'ye yakın araç yolda mahsur kaldı. Araçlar, bölgede görev yapan askerler ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı. Kapalı olan köy yollarının açılması için de İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücade ekipleri trafından çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetAbdullah KAYAŞEMDİNLİ Hakkari DHA VANHakkariDerecikVan BahçesarayVanAkşamYüksekVan Bahçesaray Gürpınar MuradiyeSarayBaşkaleBahçesarayKapalıARAÇLAR KURTARILDI HakkariOrtaklarAraçlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24