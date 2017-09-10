(Görüntülü Haber) Valinin makam aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan uzman çavuş Faruk Yüksel\'in 5 yaşındaki oğlu Yiğit Murat Yüksel\'i, sünnet düğününde protokol yalnız bırakmadı. Yiğit Murat, Vali\'nin makam aracına bindi, asker ve polislerin eşlik ettiği konvoyla şehir turu attı. 9 ay önce Şırnak\'ta şehit düşen 29 yaşındaki jandarma uzman çavuş Faruk Yüksel\'in oğlu Yiğit Murat Yüksel için kent merkezindeki bir salonda sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri, asker, polis ve davetliler katıldı. İlahilerin okunup, sema gösterisi yapılan düğünün ardından Yiğit Murat, şehir turu atmak istedi. Bunun üzerine Vali Kalkancı\'nın makam aracı Yiğit Murat için tahsis edildi. Makam aracına binen Yiğit Murat Yüksel, çok sayıda jandarma ve polis aracının eşlik ettiği konvoyla şehir turu attı ve ardından evine bırakıldı.