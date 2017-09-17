(Görüntülü Haber) Valilerden genç çifte kutlama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz, müezzin Ali Akkaya ile öğretmen Salih Kaşıkçı\'nın Burdur\'da düzenlenen düğün törenine katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Naci Karakaşlı Camii\'nde müezzin olarak görev yapan Burdurlu Ali Akkaya ile öğretmen Saliha Kaşıkçı\'nın Burdur\'da yapılan düğün törenine katıldı. Vali Karaloğlu\'na Burdur Valisi Şerif Yılmaz da eşlik etti.Genç çifte mutluluklar dileyen Vali Karaloğlu, \"Rize\'den Burdur\'a kız verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Kaşıkçı hocamız bizim köyün müezziniydi. 35 sene müezzinlik yaptı. Nasip olmuş kızını Burdurlu bir delikanlı ile evlendirmiş. Biz de Burdur Valimizle gençlerimizin mutluluğuna ortak olmak için düğüne geldik. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. İki cihan saadeti diliyoruz. Rabbim onlara güzel çocuklar, babalara da güzel torunlar nasip etsin\" diye konuştu. Burdur Valisi Şerif Yılmaz da \"Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin\" dedi.