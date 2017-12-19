(Görüntülü Haber) Vali Zorluoğlu: Van'a trambüs veya elektrikli otobüs sistemi getireceğiz

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentteki trafik sorununa çözüm bulunabilmesi için düzenlenen \'Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Çalışması Değerlendirme\' toplantısında, nüfus ve coğrafi yapı yönündeki benzerlikten dolayı Malatya\'daki trambüs veya elektrikli otobüs sisteminin kentte uygulamaya konulacağını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin yaşanan ulaşım sorununa köklü çözüm bulunması amacıyla \"Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Değerlendirme\' toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van il Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Hamdi Gürpınar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Daire Başkanı Zeki Soyak ve kentteki Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı için Van\'a gelen Kayseri ve Malatya Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım A.Ş Daire Başkanları, kentlerinde uygulanan ulaşım sistemleri ile ilgili sinevizyon eşliğinde detaylı bilgiler verirken, ulaşımda trafik aksamalarının önüne geçilmesi ve daha çok yolcu taşınması için Malatya\'da uygulanan trambüs adı verilen sistemin Van\'da da kullanılmasının faydalı olacağını dile getirdiler. Toplantıya katılan STK\'lar da Van\'ın ulaşım sorunu ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerini dile getirilmesinin ardından konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, kentin ulaşım sıkıntısını çözmek için neler yapılması konusunu kamuoyu aracılığıyla tartışmaya açtıklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, yapılan incelemer sonucunda Malatya\'daki sistemin Van\'da uygulanmasının en uygun yöntem olarak belirlendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: \'VAN\'A, MALATYA\'DAKİ SİSTEMİ UYGULAYACAĞIZ\' \"İleriye doğru Büyükşehirde hafif raylı sistemin de zorunlu ve zaruri olacağını ve belki bizden sonraki belediyeler de bu sistemi gündemlerine alacaklarını düşünüyorum.Ama şu an için görünen o ki; hafif raylı sistem Van için hem çok maliyetli bir yatırım,hem çok uzun sürüyor.O bakımdan belki kısa vadede Van için Malatya benzeri elektrikli otobüs, ya da trambüs sistemi devreye sokulabilir. Çünkü her iki ilin nüfusları da, coğrafyası da birbirine çok benziyor. Bir çok bakımdan birbirine benzeyen bu iki şehir belki kısa vadede Van için trambüs ya da elektrikli otobüs sisteminin farklı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadede yine hafif raylı sistem üzerinde düşünmemiz, çalışmamız olacak. Bu sistemlerle ilgili çalışmalarımızı yaparken, burada yaşayan Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşleri mutlaka esas alınacaktır. Van\'ın gelişmesi için ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz.\" Vali Zorluoğlu, STK temsilcilerinin ulaşım sorununa ilişkin sorulara cevap verirken, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin kentte yaptığı hizmetleri anlattı.