T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Vali Yılmaz 'çoban ressamı' ödüllendirdi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, açıköğretim lisesini bitirerek girdiği yetenek sınavında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ)Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Büşra Öğüt'ü ödüllendirdi

15 Eylül 2017 16:20

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, açıköğretim lisesini bitirerek girdiği yetenek sınavında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ)Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Büşra Öğüt\'ü ödüllendirdi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ağlasun ziyareti sırasında, açıköğretim lisesini bitirerek girdiği yetenek sınavında MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Büşra Öğüt\'ü ödüllendirdi. Büşra Öğüt\'ün imkansızlıklar içinde büyük bir başarıya imza attığını ve örnek bir öğrenci olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, tebrik etti. vali Yılmaz, Açıköğretimde okuyup, bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik tasarım bölümünü 8\'inci sırada kazandı. Örnek bir öğrenci. Şartların namüsait olduğu halde üniversiteyi kazanmak diğer öğrencilerimize örnektir. Çalışmanın, azmin sonucunu gösterdin, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra okul hayatında da her zaman yanına olacağız diye konuştu. Vali Yılmaz, Büşra\'ya Cumhuriyet altını verdi. Büşra Öğüt ise Vali Yılmaz\'a, kendisinin ve 15 Temmuz\'da şehit düşen astsubay Ömer Halisdemir\'in karakalem portresini hediye etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDURDHABURDUR ValisiYılmazMimar SinanMSÜGüzel Sanatlar Fakültesi Grafik TasarımBüşraBurdur ValisiYılmaz AğlasunMSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik TasarımVali YılmazYılmaz AçıköğretimdeGüzel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24