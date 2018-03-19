(Görüntülü Haber) Vali Şahin ve Belediye Başkanı Uysal'dan "hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" açıklaması (2)

Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme\" konusunda basın açıklaması yaptı. Atatürk Havalimanı\'nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul\'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan 600\'ünün de trafikten men edildiğini belirtti. Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken Araç Takip Sistemi (ATS) \'nin hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti. Araçların yaklaşık yüzde 70\'ine ATS\'nin kattırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan\'a kadar süre tanındığını ifade etti. Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.