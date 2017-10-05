(Görüntülü Haber) Vali Şahin, 15 Temmuz Şehidi için Açılan Sergiyi Gezdi

Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz\'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açılan \'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi\'ni ziyaret eden Vali Şahin, fotoğrafları inceledi, yetkililerden fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Şahin, \"Merhum Mustafa Cambaz kardeşimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Sergide şu duygulara kapıldım. Vatanı için ölebilecek yürekli bir insanın, vatanını objektifine nasıl aşkla, şevkle ve iman dolu bir şekilde yansıttığını, yansıtabildiğini gördüm. Her bir fotoğrafın gerçekten hem etkileyen hem duygu derinliği çok yüksek hem de geleceğe yönelik mesaj içeren yönlerini gördük. Ben bütün İstanbullara, imkanı olup İstanbul\'a gelen bütün vatandaşlarımıza, bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Bu ziyaretleriyle hem şehidimize bir vefa göstermiş hem de profesyonel sanat icrasını görmüş olacaklar. Yani birkaç yönden kazançlı çıkacaklar.\" Vali Şahin, sergiyi gezdikten sonra hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Sergi, 7 Ekim\'e kadar ziyaret edilebilecek.