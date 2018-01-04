(Görüntülü Haber) Vali Ovacık'ı ziyaret etti, ziyarette komünist başkan valiye organik bal ve nohut hediye etti

Ferit DEMİR TUNCELİ,(DHA) TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel ilk kez ziyaret ettiği Ovacık ilçesinde Kaymakalık ve Adliye ile birlikte Türkiye\'nin tek Komünist Partili Belediyesini de ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu Vali Sonel\'e yörede organik olarak yetiştirilen kuru fasuliye, nohut ve bal hediye eti. Tunceli\'ye yaklaşık 6 ay önce atanan Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte ilk kez Ovacık ilçesini ziyaret etti. İlçede Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Sonel\'e Kaymakam Selim Çomaklı ilçenin sorunları hakkında bilgi verdi. Ovacık Adliyesin de giden Vali Tuncay Sonel, 2012 yılında PKK\'lılar tarafından Şehit Edilen Ovacık savcısı Murat Uzun ve 2016 yılı Nisan ayında Pülümür\'de düşen helikopterin içinde bulunan ve 11 güvenlik görevlisi ile birlikte şehit olan Hakim Onur Alan\'ın odalarını da ziyaret etti. İlçe Jandarma komutanlığını da ziyaret eden Valyi Sonel ve beraberindekiler daha sonra Ovacık Belediyesini ziyaret etti. Türkiye\'nin ilk ve tek Komünist Partili Belediyesi olan Ovacık belediyesini ziyaret eden Vali Sonel\'e Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, önce belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi ardından ilçede organik olarak üretilen kuru fasulye, nohut ve bal hediye etti. Vali ve beraberindeki heyet Belediye ziyaretinden sonra Ovacık sokaklarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir fırından sıcak pide alan Vali Sonel ve beraberindekiler daha sonra markette aldıkları muzları çocuklara dağıttı. Ziyaret ile ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ovacık ilçemize Tunceli ailemizin üyeleri ile birlikte çok verimli bir gezi gerçekleştirdik. İlçede her kesim ile görüştük, yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik, Esnafla gençler ile okullarda öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz ile mehmetçik ile görüştük. Tunceli\'nin her köyüne kadar ulaşacağız. İnsanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz, misafirperverlikten dolayı da Ovacık halkına teşekkür ederiz denildi.