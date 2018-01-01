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(Görüntülü Haber) Vali Karaloğlu'nun yeni yıl ziyaretleri

Alparslan ÇINAR- Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla nöbet tutarak giren güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı

01 Ocak 2018 16:02

Alparslan ÇINAR- Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla nöbet tutarak giren güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.Vali Münir Karaloğlu\'na ziyaretlerinde l Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Önder Göksel eşlik etti. Ziyaretlerine Fatih Polis Merkezi\'nden başlayan Vali Karaloğlu, polis memurlarıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu\'na geçen Karaloğlu ve beraberindekileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici ve İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa karşıladı. İtfaiye personeliyle el sıkışıp sohbet eden Vali Karaloğlu, kentte meydana gelen yangınlarla ilgili bilgiler aldı. \'2018 YILINDA REKORLAR KIRACAĞIZ\' Polis merkezi, itfaiye, Mobese, Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi\'nin (GAMER) de içinde bulunduğu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni ziyaret eden Vali Karaloğlu, burada acil çağrıları karşılayan sağlık personeliyle bir süre sohbet etti. Asılsız çağrıları oranı hakkında sorular soran Vali Karaloğlu, eğitimle bu sorunun da üstesinden gelineceğini söyledi. Vali Karaloğlu, GAMER\'in acil durumlarda toplanan bilgilerin Ankara\'ya iletildiği bir merkez olduğunu kaydetti. MOBESE sisteminden kent genelindeki durumu da takip eden Münir Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada hem şehir olarak hem de ülke olarak iyi bir yıl geçirildiğini söyledi. Güvenlikle ilgili Antalya\'da herhangi bir sorun olmadığını da ifade eden Karaloğlu, ?Antalya 2017\'de hedeflerine ulaştı diyebiliriz. Turizm rakamlarında 10 milyonu geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kentteki huzur ve güven ortamı devam ediyor. Turizm kentinde huzur önemli. 2018\'de de yine Antalya olarak rekorlar kıracağımızı temenni ediyoruz dedi.

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