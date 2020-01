(Görüntülü Haber) Vali Güzeloğlu, Sur'daki muhtarlarla bir araya geldi

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte 2 yıl önce çatışmalar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği merkez Sur ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, \"PKK terör örgütünün ihanetiyle tarihi geçmişini, birikimini, zenginliğini yok etmek isteyen çukur ve hendek siyasetiyle hem Sur\'un, hem Diyarbakır\'ın hem de bu ülkenin geleceğine kast etmek isteyen bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Sur bu ihanet sonrasında yeniden ve daha güzel bir şekilde ihyanın, imarın ve inşanın içerisindedir\" diye konuştu.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kurum müdürleriyle birlikte ilçe merkez Sur ilçesindeki muhtarlar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezindeki toplantının açılış konuşmasını yapan Sur Kaymakamı Bilal Özkan, tarihi, kültürel açıdan Diyarbakır\'ın Sur ilçesinin önemine değinerek, ilçenin hendek terörüyle büyük zarar gördüğünü söyledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Sur ilçesinin kültür, inanç ve irfanın her bollukta yansıdığı yerleşim birimi olduğunu ifade ederek, ilçenin tüm insanlık ve dünya tarihi için çok önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Vali Güzeloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Sur ilçesinde 100 mahalle, 85\'i bilinen sur dışı olmak üzere yaşayan insanlarıyla bu geçmişi temsil eden güzel bir ilçemiz Sur. Bu güzel merkezin adı olan Sur bundan yaklaşık 2 yıl önce PKK terör örgütünün ihanetiyle tarihi geçmişini, birikimini, zenginliğini yok etmek isteyen çukur ve hendek siyasetiyle hem Sur\'un, hem Diyarbakır\'ın hem de bu ülkenin geleceğine kast etmek isteyen bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Devletin milletiyle bütünleşerek ve şehitleriyle, kanlarıyla mücadele ederek bu tehdidi ve ihaneti bertaraf etmesinden sonra bugün Sur bu ihanet sonrasında yeniden ve daha güzel bir şekilde ihyanın, imarın ve inşanın içerisindedir. Yıllardır hizmet almayan, siyasi ve ideolojik belediyecilik yapan ihaneti her noktada her boyutta yansıtan ve yaşatan zihniyetin yerine merkezine insanı alan insanı yaratılmış en değerli ve şerefli varlık olarak hizmet anlayışının merkezinde tutan ve her nerede bir mesele varsa, her nerede bununla ilgili bir sıkıntı varsa onu aşmanın çabasında olan bir yönetim anlayışı var şimdi. Kaymakam arkadaşımızın Belediye Başkanı kimliğiyle aynı zaman da ve birlikte çalıştığı ilçe ekibiyle seçilmiş siz değerli muhtarlarla gerideki o eksik kalan, yıllardır hizmet alamayan insanca bir yaşamın temel gerekleriyle buluşamayan Sur\'daki herkese dönük bir büyük heyecanı var. Bizler bunu daha öteye taşımak hak edilen hizmeti her noktada, en üst düzeyi insanımıza sunmak ve beklentisini karşılamak zorundayız.\"



Muhtarların mahallesinin vekili olarak, mahallede yaşayanların temsilcisi olduklarını belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Muhtarlar, meseleyi hem takip etmek, hem de çalışmaları yerinde izlemek ve gözlemek adına çok önemli bir sorumluluk sahibi arkadaşlarımız. Sadece talep eden değil, bizi temsil eden en uç noktada devlet adına vatandaşlarımıza buluşturan en önemli ve değerli bizim adımıza temsilcilerimizsiniz. Yapılacak her işin kararlaştırılması ve planlanmasından başlayarak, yapılan işin vatandaşlara anlatılması ve aktarılması kadar bütün aşamalarda sizler varsınız olmak zorundasınız\" dedi